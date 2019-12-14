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الزراعة: تحصين 2.1 مليون رأس طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

السبت، 14 ديسمبر 2019 07:00 ص
الزراعة: تحصين 2.1 مليون رأس طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية تحصين الطيور - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية  بوزارة الزراعة بشأن تحصينات الطيور أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، والتى قام بــــها أطبـــاء الطب الوقائـــــى بالهيئة والمحافظات، أسفرت عــــن تحصين 2,148,969 طائـــــرا خلال شهر الماضى.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل  لـ"اليوم السابع" نسخة منه، أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصــــدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى، وقد بلغ إجمالى عــدد المزارع التى تـــمت معاينتها 2017 مزرعة خلال نفس الفترة،  وبلغت إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات 66,155 تصريحا، وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المحافظات 4,481,500 طائر.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، إنه   فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعــــة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية وتنمية الثــــروة الحيوانيـــة والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة تقوم الخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، والتى تهدف إلى السيطرة على المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية.


الخدمات البيطرية

تحصين الطيور

انفلونزا الطيور

التقصى الوبائى

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