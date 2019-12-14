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"الرى" تنظم دورة تدريبية فى مجال "إدارة الموارد المائية والتوجيه المائى"

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:36 م
"الرى" تنظم دورة تدريبية فى مجال "إدارة الموارد المائية والتوجيه المائى" وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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نظم قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري دورة تدريبية فى مجال "التوجهات الحديثة فى ادارة الموارد المائية والتوجيه المائى " ل 20 متدرب من العاملين فى مجال التوجية المائى، تخللها مجموعات عمل بمقر الادارة العامة للتدريب باسنا .

قال الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، بأنه تم تنفيذ 117 نشاطاً تدريبياً على المستوى المحلي ل 2784 متدرباً ، و (14) دورة  تدريبية على المستوى الإقليمى ل (295) متدربا من يوليه الماضى حتى الان، و على المستوى المحلى تنوعت البرامج التدريبية لتشمل برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الالي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة و القيادات الوسطى الهندسية والقيادات الإدارية .


يشار إلى أنه تم اعتماد قطاع التدريب الاقليمي للموارد المائية والرى كجهة تدريب قومية لدي الجهاز المركز للتنظيم والادارة و ادراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومى، و أن هذه الخطوة داعمة للتعريف بالقطاع وتسويقه لدي الجهات الحكومية والغير حكومية وكذلك التنسيق مع جهات الدولة المختلفة فى تنفيذ البرامج والدورات التدريبية بما يتماشى مع استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.


يذكر أن قطاع التدريب استطاع أن يدرج اسمه ضمن المؤسسات العاملة فى مجال التدريب الاقليمى تحت مظلة اليونيسكو نظرا لما يتمتع به من قدرات تدريبية عالية متخصصة فى مجال الموارد المائية والرى وبناء القدرات البشرية الفنية والادارية العاملة فى هذا المجال.
 


الرى

قطاع التدريب بالرى

المياه

وزارة الرى

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