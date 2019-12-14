سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع مياه الأمطار ومتابعة مناسيب الترع والمصارف

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:55 م
الرى تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع مياه الأمطار ومتابعة مناسيب الترع والمصارف أمطار - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع مياه الأمطار والتوجيه بمداومة متابعة مناسيب الترع والمصارف خلال فترة الطوارئ.

 

وقالت وزارة الرى، فى بيان لها، إنها تلاحظ اثناء قيام أجهزتها بالمرور والمتابعة الدورية للمجارى المائية ارتفاع منسوب المياه بمصرف اللبينى بشبرامنت - مركز ابو النمرس بالجيزة وتضرر بعض المنازل نتيجة تسرب المياه لها.

 

وعلى الفور انتقلت اجهزة الوزارة إلى الموقع للمعاينة على الطبيعة وتبين انه لا يوجد أى تضرر للمنازل باستثناء منطقة فى حرم المصرف وجزء منخفض فى حديقة إحدى المنازل الخاصة ومخزن مبنى على جسر المصرف مباشرة بالمخالفة داخل نزع ملكية المصرف بمنطقة عِش العرب بشبرامنت - مركز أبو النمرس رقد تسربت بعض المياه لفترة قصيرة وجفت الآن بعد ابتداء منسوب المياه بالانخفاض- وأن المياه بالمصرف لم تتجاوز الجسور.

 

وأوضحت الوزارة، أن ارتفاع منسوب المياه بالمصرف يرجع إلى هطول الأمطار بغزارة خلال الأيام الماضية وعزوف المنتفعين عن الرى وتحول مياه الرى إلى مصرف المحيط (المريوطية) بالزيادة عن المعتاد مما ادى إلى تحول المياه بالعكس من مصرف المحيط إلى مصرف اللبينى وقامت الإدارة العامة لرى الجيزة بوقف تشغيل محطة رى العياط وتخفيض منسوب مياه الرى بالترع كحل سريع وقامت الادارة العامة لصرف شمال الجيزة بغلق مصرف اللبينى وعمل سد على مصب تخفيفه ك 36,00 أيسر مصرف المحيط وتركيب 4 ماكينات رفع من اللبينى إلى المحيط وجارى إصلاح وتشغيل وحدة رفع كبيرة أخرى وبدا منسوب المياه فى المصرف بالانخفاض وجارى المتابعة مع استمرار الرى بتخفيض منسوب المياه بالترع للنزول بمنسوب المياه أكثر.

 


المياه

الترع

الامطار

وزارة الرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:12 ص

الأرصاد تحذر: غدا أمطار غزيرة وسيول.. ودرجات الحرارة تواصل الانخفاض

السبت، 14 ديسمبر 2019 09:51 ص

طقس الخليج .. توقعات بسقوط امطار والكويت 23 درجة مئوية

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:00 ص

صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:00 ص

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة