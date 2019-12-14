الرقابة الإدارية تضبط مدير مكتب عميد طب أسيوط سابقا ومديرى شئون العاملين

أسيوط - هيثم البدري

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط من ضبط وإحضار كل من "ا. س" مدير مكتب عميد كلية الطب جامعة أسيوط سابقا، و"ع..ح" مدير عام الشؤون الإدارية بالمستشفى الجامعى، و".م.ا" كاتب بشئون العاملين، و"م.ح" بالحسابات، و"ا.م" بالمعاش لارتكابهم مخالفات مالية.

تعود القضية إلى التحقيقات التى أجرتها الرقابة الإدارية فى مايو الماضى عقب اكتشاف مخالفات مالية حيث تم وقفهم عن العمل إلا أنهم عادوا إلى العمل مرة أخرى.

وفتحت الرقابة الإدارية بقيادة العميد أيمن رمضان بمكتب الرقابة الإدارية بأسيوط التحقيق مرة أخرى خلال الأسبوع الماضى بعد توافر أدلة ومستندات جديدة عقب إجراء التحريات اللازمة التى تدين المتهمين.

تم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمه التحقيقات.