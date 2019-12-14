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بعد طرح راميدا..

"الرعاية الصحية" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال أسبوع

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:00 ص
"الرعاية الصحية" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال أسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 411.5 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 13.3 مليون ورقة، بقيمة 874.4 مليون جنيه.
 
فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 99 مليون ورقة بقيمة 332.3 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية بحجم تداول 93 مليون ورقة بقيمة 234.1 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 15.5 مليون ورقة بقيمة 151 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 18.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 125.5 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 11.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 85.4 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 10.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 81.4 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول 17.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 76.8 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 21.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 53.5 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الموزعون وتجارة التجزئة والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 970.1 ألف جنيه، الثانى بحجم تداول 9813 ورقة بقيمة 537.1 ألف جنيه.
 
واحتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية، المركز الأول بعد أن استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، يوم الأربعاء الماضى، الوافد رقم 215 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي، وهى أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا، هى شركة رائدة فى قطاع الأدوية بالسوق المصرى، والتى سيتم تداولها تحت رمز " RMDA.CA"، ومدرجة بالقطاع.
 

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