الداخلية الفرنسية تطمئن موظفيها: لن تطبق عليكم إصلاحات قانون المعاشات

كتب: أحمد علوى

أصدرت الداخلية الفرنسية بيانا رسميا موجه لنقابات الشرطة التى تشارك فى الإضرابات منذ الخميس 5 ديسمبر والتى تندد بإصلاحات قانون المعاشات التقاعدية، حيث طمأنت الداخلية موظفيها بأن قانون المعاشات التقاعدية الجديد لن يتم تطبيقه عليهم، وذلك فى محاولة منها لامتصاص غضبهم.

ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فقد انهت نقابات الشرطة إضرابهم بعدما حصلت نقابات الشرطة على ضمانات من وزارة الداخلية بشأن الحفاظ على مزاياها من أجل أن تكون قادرة على التقدم للمعاش والتقاعد في وقت مبكر عن السن المحدد 62، وتستفيد أيضاً

وأشارت الداخلية، إلى أن كل حقوق الشرطة وكذلك الدرك محفوظة، " قلنا دائمًا أن الشرطة والجيش سيبقيان على إمكانية التقاعد في وقت مبكر كما تم الإتفاق مع رئاسة الوزراء".