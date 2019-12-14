الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقة فى المحلة

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، إخطارا من العميد محمد صالحً مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق فى شقة بمنطقة السبع بنات، انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب حريق فى شقة سكنية، وتم فصل الكهرباء والغاز عن المنزل، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.