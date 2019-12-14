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الحبس سنة لعامل بتهمة ترويج مخدر الحشيش بمصر القديمة

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:13 م
الحبس سنة لعامل بتهمة ترويج مخدر الحشيش بمصر القديمة محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، بمعاقبة المتهم "عبد المنعم.م" بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش بمصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "عبد المنعم.م"، عامل، همة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدائرة قسم مصر القديمة.

وشهد نقيب شرطة بقسم مصر القديمة، أنه حال مروره الأمنى أبصر المتهم ممسكًا بعلبة مخرجًا منها قطعة بنية اللون لجوهر الحشيش، فضبطه وبتفتيشه عثر على قطع أخرى من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر" ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدر بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.


تجارة المخدرات

تجارة الحشيش

حبس

جنايات الجيزة

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