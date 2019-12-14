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السبت، 14 ديسمبر 2019 07:55 م
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الجيش الروسى يتسلم أول دفعة من الدبابات المطورة "القطبية"

السبت، 14 ديسمبر 2019 07:00 م
الجيش الروسى يتسلم أول دفعة من الدبابات المطورة "القطبية" الدبابات
موسكو /أ ش أ/

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تسلم الجيش الروسى ، أول دفعة من دبابات " "تى – 80 فى إم" المطورة المسماة بـ"الدبابات القطبية" لقدرتها الفائقة على التحمل ومتانتها ومواصفاتها المميزة.

وقال المتحدث باسم مؤسسة (روستيخ ) الحكومية الروسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/- " إن الدبابة وأجهزتها خضعت لكافة الاختبارات الضرورية فى المصنع قبل تسليمها للجيش"، مشيرا إلى أن الاختبارات تضمنت الرماية بالذخيرة الحية والسير الطويل فى الأراضى الوعرة والطرقات الترابية واجتياز الموانع المائية والحفر والسير فى المرتفعات والجبال.

وأوضح أن المرحلة الأخيرة للاختبار تضمنت التأكد من جاهزية أنظمة قيادة النيران وآلية التعمير وتزويد الدبابات بالذخائر وقطع الغيار والمعدات.

بدوره قال مدير عام شركة "أومسك ترانس ماش"، إيجور لوبوف - أحدى فروع مؤسسة روستيخ فى سيبيريا - إن محرك التربين الغازى الجديد الذى تزودت به الدبابة المطورة يمكن أن يعمل بنجاح فى ظروف البرد الشديد.

 


الجيش الروسى

الدبابات المطورة

دبابات قطبية

روسيا

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