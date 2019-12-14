البرلمان اليمنى: إيران خلقت جحيما مرعبا فى اليمن كما فى بلدان أخرى

عدن -/أ ش أ/

أكد رئيس مجلس النواب، اليمنى سلطان البركانى "أن نظام إيران السياسى بما يحمله من مطامع وراءها أوهام وأمراض نفسية، خلق جحيما مرعبا فى اليمن، كما فى بلدان ُأخرى فى الجوار".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن البركانى دعا - فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح أعمال الجلسة العامة الـ12 للجمعية البرلمانية الآسيوية - الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى الوقوف بمسؤولية تجاه الشعب اليمنى وما يعانيه من مآسى إنسانية جراء الحرب التى أشعلتها ميليشيا الحوثى منذ سنوات والعمل من أجل تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم (2216).

وأضاف أن الشرعية عرضت السلام على ميليشيا الحوثى وذهبت للتفاوض وقدمت التنازلات على الرغم من انقلابهم على الجمهورية والديمقراطية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية، واستيلائهم على مؤسسات الدولة، غير أنهم لم يردوا التحية بمثلها وما زالت طاحونة الحرب دوارة عاصفة بإصرار منهم وبدعم من إيران.

وأكد أن الشعب اليمنى سوف يتغلب على محنته وسيساهم من موقع الإيمان والتحدى بصناعة السلام فى اليمن وفى محيطنا بقدر ما يستطيع، ولكن بعزيمة أشد وبتصميم لا يلين.