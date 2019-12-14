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"الاستعلامات" تصدر نشرتها الأولى عن اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:39 م
"الاستعلامات" تصدر نشرتها الأولى عن اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم منتدى شباب العالم-ارشيفية
كتب محمد السيد

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تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، والتى تستمر على مدار أربعة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات فى نشرتها الأولى التى أصدرتها بعنوان :" منتدى شباب العالم فى الإعلام الدولى "، إن انعقاد هذه الدورة يأتى ترسيخًا لوصف الرئيس عبد الفتاح السيسى المنتدى بأنه فرصة لمد جسور الحوار والتواصل بين الشباب من أنحاء العالم كافة.

 

وأضافت الهيئة، أن المنتدى يمثل بمحاوره الثلاثة السلام والتنمية والابداع، منصة حوار وتفاعل بنّاء بين شباب العالم، حول قضايا وموضوعات تمثل محور اهتمام الرأى العام العالمى، بهدف تبادل الآراء والخبرات، والتواصل مع كبار صانعى القرار والمفكرين فى العالم، فى إطار حضارى وثقافى يعكس مبدأ قبول الآخر والتعايش المشترك

 

و تابعت :"فى هذا السياق اهتمت وسائل الإعلام الدولى فى أغلبها بتغطية فعاليات المنتدى، حيث ركز الإعلام العربى على مشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وعدد من ممثلى دول وحكومات عربية، ودولية، ووزراء الشباب فى دول أخرى، بالإضافة إلى شخصيات دولية ورؤساء عدة منظمات دولية كبرى".

 

كما أوردت مقالًا لـ شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الذى ذكر فيه أن منتدى شباب العالم الشباب يمثل فرصة ممتازة لإشراك الشباب من أفريقيا ومن جميع أنحاء العالم وتمكينهم لقيادة المرحلة المقبلة من التطور العالمي.

 

اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (1)
اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (1)

 

اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (2)
اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (2)

 

اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (3)
اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (3)

 

اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (4)
اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (4)

 

اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (5)
اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (5)

 

اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (6)
اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (6)

 

اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (7)
اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (7)

 

اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (8)
اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (8)

 

اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (9)
اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (9)

 

اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (10)
اهتمام الإعلام الدولى بمنتدى شباب العالم (10)

 


منتدى شباب العالم

هيئة الاستعلامات

الرئيس السيسى

شرم الشيخ

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