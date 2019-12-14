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الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادم حول حقوق الشباب وواجباتهم.. شاهد النص

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:21 م
الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادم حول حقوق الشباب وواجباتهم.. شاهد النص وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، حول حقوق الشباب وواجباتهم.

من جانبها أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

فيما أطلقت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين مشروع ” المائة عالم ” ليضم مائة من أفضل الأئمة والواعظات فى الدفعة الأولى من المشروع، وذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء كوادر علمية متميزة.

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موضوع خطبة الجمعة القادم (7)

حقوق الشباب وواجباتهم

خطبة الجمعة القادمة

وزارة الأوقاف

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