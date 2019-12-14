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الأوقاف تطلق مسابقة الإمام المثالى 2019

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:52 م
الأوقاف تطلق مسابقة الإمام المثالى 2019 وزارة الاوقاف - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب الترشيح للإمام المثالي على مستوى الجمهورية لعام 2019م ، بحيث ترشح كل مديرية ( أ ) أفضل إمامين بها علميًّا ومهنيًّا بخطاب رسمي مشفوع بمبررات الترشيح ، وترشح كل مديرية (ب) إمامًا بذات الضوابط والطريقة ، ويرشح رئيس القطاع الديني إمامين ، ورئيس قطاع المديريات إمامين ،  ووكيل الوزارة لشئون الدعوة إماما ،  ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم إماما ، بذات الضوابط والطريقة.            
 
وتجرى الامتحانات بين المرشحين تحريريًّا وشفويًّا ، وستكون التصفية النهائية علنية بحضور ورئاسة الوزير شخصيًّا .                                       
 
وسيتم منح الإمام المثالي شهادة تقدير ومكافأة قدرها خمسون ألف جنيه ، كما سيتم منح مدير المديرية التي يفوز منها الإمام شهادة تقدير ومكافأة قدرها ثلاثة آلاف جنيه لحسن اختيار.
 
ويشترط موافقة الإمام المرشح كتابة على الترشيح وإقراره بالالتزام بحضور  الامتحانات وعدم التخلف عنها، على أن تصل الترشيحات إلى رئيس القطاع الديني مشفوعة بمبررات الترشيح في موعد أقصاه الخميس الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠١٩ م ، ويشترط أن يكون الإمام مسكنًا على مسجد وغير منتدب لأي عمل إداري بالوزارة أو المديرية أو الإدارة.
 
 
 

وزارة الاوقاف

مسابقة الامام المثالى

القطاع الدينى

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