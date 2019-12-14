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"الأهرام" تطلق الموتمر السنوى الـ3 للطاقة تحت رعاية رئيس الوزراء

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:00 ص
"الأهرام" تطلق الموتمر السنوى الـ3 للطاقة تحت رعاية رئيس الوزراء طاقة شمسية - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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تطلق مؤسسة الأهرام النسخة الثالثة من مؤتمرها السنوى للطاقة، يومى 29 و30 ديسمبر الحالى، تحت عنوان "الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو"، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

ويناقش المؤتمر، الذى تنظمه جريدة "الأهرام المسائى"، العديد من القضايا والموضوعات التى تتعلق بفرص الاستثمار فى الطاقة باعتبارها أحد أهم خيارات المستقبل، ويستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال جلسات المؤتمر، تجربة وزارتى البترول والكهرباء فى تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية، بمشاركة شباب العاملين فى كل من وزارتى الكهرباء والبترول.

 

كما يناقش المؤتمر فى جلساته بمشاركة رؤساء شركات البترول والكهرباء العالمية فى مصر، سبل إدارة الاستثمار وكيف نجحت مصر فى مواجهة التحديات وصولا إلى أعلى معدلات الإنجاز، ويقدم المشاركون فى المؤتمر رؤية متكاملة حول المستقبل المستدام للطاقة فى مصر وأفريقيا.

 

ويبحث المؤتمر مستقبل الغاز الطبيعى فى مصر، باعتباره نجما ساطعا فى تنمية مصر وازدهارها من خلال مناقشات موسعة حول اكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعى، والجديد فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ودور الغاز المهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، كما يناقش الصناعات التحويلية باعتبارها قيمة مضافة للثروات البترولية.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الموتمر السنوى للطاقة

الاهرام

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