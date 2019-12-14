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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة طقس
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا.
 
كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربا إلى مضطرب جدًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.
 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19
شبين الكوم 11 19
طنطا 11 18
دمنهور 12 18
الإسكندرية 12 19
بلطيم 11 20
مطروح 10 18
السلوم 09 18
سيوة 06 17
بورسعيد 12 20
دمياط 13 19
الزقازيق 11 19
الاسماعيلية 09 19
السويس 12 19
العريش 10 20
رفح 11 19
رأس سدر 12 20
نخل 04 20
نويبع 14 19
طابا 09 18
كاترين 03 14
الطور 13 20
شرم الشيخ 15 23
الغردقة 13 23
مرسى علم 12 25
الفيوم 10 20
بنى سويف 10 20
المنيا 09 20
أسيوط 08 21
سوهاج 09 21
قنا 11 22
الأقصر 10 22
أسوان 11 22
أبوسمبل 10 23
الوادى الجديد 07 21
شلاتين 18 26
أبو رماد 18 25
حلايب 20 24
رأس حدربة 19 23
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 31
المدينة 12 28
الرياض 16 22
المنامة 20 24
أبوظبى 20 27
الدوحة 21 26
الكويت 10 22
دمشق 03 13
بيروت 14 19
عمان 03 14
القدس 06 14
غزة 12 20
بغداد 09 20
مسقط 21 27
صنعاء 08 24
الخرطوم 19 34
طرابلس 13 20
تونس 11 20
الجزائر 10 18
الرباط 09 19
نواكشوط 17 30
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 13
إسطنبول 09 16
إسلام آباد 04 15
نيودلهى 09 19
جاكرتا 24 32
بكين 03- 07
كوالالمبور 24 31
طوكيو 06 12
أثينا 11 16
روما 05 13
باريس 06 09
مدريد 08 12
برلين 03 06
لندن 05 07
مونتريال 01 05
موسكو 02- 01
نيويورك 05 13
واشنطن 04 10

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