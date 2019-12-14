افتتاح 5 مساجد بأسيوط خلال أيام ضمن خطة الأوقاف.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الأوقاف، عن جاهزية 5 مساجد للافتتاح قامت بتنفيذها على نفقتها الخاصة للصلاة والعبادة.
وقال الشيخ عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أسيوط، لـ"اليوم السابع"، لدينا 5 مساجد سيتم افتتاحها خلال الأسبوع الحالى.
وأضاف، أنه يوجد مساجد أخرى على وشك الافتتاح ويجرى متابعة العمل من قبل وزير الأوقاف، وبالاتصال المستمر مع محافظ أسيوط، ومتابعا أن التكلفة على نفقة الأوقاف، وضمن الخطة الخاصة بالوزارة.
فيما التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف لمناقشة خطة المديرية لتطوير المساجد والتوسع فى تنفيذ خطة وزارة الأوقاف فى القوافل الدعوية واستكمال حملة "أسيوط بلا ثأر" لإنهاء الخصومات الثأرية والتوعية بنشر الفكر الوسطى ورسالة الاسلام السمحة.
واستعرض المحافظ مع وكيل الوزارة فعاليات حملة "محمد رسول الإنسانية"، والتى أطلقتها وزارة الأوقاف عبر المنابر الرسمية بالمساجد وموقع الوزارة وصفحتها بـ"فيس بوك" وجروبات الدعاة ومجموعات الإعلام للترويج والفضائيات والصحف لتكوين توجه عام نحو "أخلاق وقيم كريمة إنسانية رحيمة " فضلا عن فعاليات حملة " أسيوط بلا ثأر" لإنهاء الخصومات الثأرية بالتصالح وحقن الدماء.
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