افتتاح 5 مساجد بأسيوط خلال أيام ضمن خطة الأوقاف.. اعرف التفاصيل

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن جاهزية 5 مساجد للافتتاح قامت بتنفيذها على نفقتها الخاصة للصلاة والعبادة.

وقال الشيخ عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أسيوط، لـ"اليوم السابع"، لدينا 5 مساجد سيتم افتتاحها خلال الأسبوع الحالى.

وأضاف، أنه يوجد مساجد أخرى على وشك الافتتاح ويجرى متابعة العمل من قبل وزير الأوقاف، وبالاتصال المستمر مع محافظ أسيوط، ومتابعا أن التكلفة على نفقة الأوقاف، وضمن الخطة الخاصة بالوزارة.