اسرائيل ترحب بفوز جونسون بالانتخابات البريطانية وتظهر الشماته فى خسارة كوربين

كتب- هاشم الفخرانى

رحبت إسرائيل ، بفوز الحزب الجمهوري البريطاني، برئاسة بوريس جونسون، في الانتخابات البرلمانية وعبرت عن فرحها لخسارة حزب العمال برئاسة جيرمي كوربين، بسبب انتقادات كوربين لإسرائيل والتعبير عن مواقف مؤيدة للفلسطينيين.

وكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في "تويتر" "أرسل التهاني إلى صديقي بوريس جونسون ، على فوزه التاريخي. وهذا يوم عظيم للشعب البريطاني والصداقة بيننا".

واعتبر رئيس كتلة "أزرق- أبيض" بيني جانتس، أن "نتائج الانتخابات في بريطانيا، التي خسر فيها جيرمي كوربين الذي سمح بنمو فقاعات معاداة السامية داخل حزبه - على حد وصفه - هي أخبار سارة لإسرائيل، مضيفا سنستمر في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والثقافية بين بريطانيا وإسرائيل".

وفاز الحزب الجمهوري بـ364 مقعدا في البرلمان البريطاني، فيما تراجع حزب العمال من 262 إلى 203 مقاعد.