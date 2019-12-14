سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

استمرار توافد المشاركين بمنتدى شباب العالم على مطارى القاهرة وشرم الشيخ.. صور

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:59 م
استمرار توافد المشاركين بمنتدى شباب العالم على مطارى القاهرة وشرم الشيخ.. صور توافد المشاركين بمنتدي شباب العالم
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد مطارى القاهرة وشرم الشيخ الدولى، استمرار توافد ضيوف مصر المشاركين فى منتدى شباب العالم 2019 الذى تنطلق فعالياته اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود شبابية من جميع دول العالم، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقامت وزارة الطيران المدنى بتخصيص مجموعات عمل إضافية بمطارى القاهرة وشرم الشيخ من مختلف التخصصات بشركة ميناء القاهرة الجوى، والشركة المصرية للمطارات ومصر للطيران، تضم العمليات الجوية والركب الطائر والمحطة والمبيعات والحجز المركزى والعلاقات العامة والخدمات الأرضية والصيانة والأمن لتقديم كافة التسهيلات لضيوف المنتدى.

وقامت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ممثلة فى قطاع الكرنك للسياحة بتنفيذ وحجز واصدار عدد 7500 تذكرة طيران حتى الآن للمشاركين فى منتدى شباب العالم بمعدل 5200 تذكرة طيران داخلية و2300 تذكرة طيران دولية للسفر على متن 120 رحلة داخلية من القاهرة إلى شرم الشيخ فى الذهاب والعودة خلال فترة المنتدى.

وبدء الجناح الدعائى والتسويقى المخصص لمصر للطيران فى قاعة المنتدى باستقبال الراغبين فى مراجعة حجوزاتهم وتعديلها ومنحهم الهدايا التذكارية المقدمة من مصر للطيران.

IMG-20191214-WA0016
 
IMG-20191214-WA0013
 
IMG-20191214-WA0023
 
IMG-20191214-WA0009
 
IMG-20191214-WA0019
 
IMG-20191214-WA0021
 
IMG-20191214-WA0022
 
 

منتدي شباب العالم

مطار القاهرة

مطار شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هانى عازر من منتدى شباب العالم: تطوير البنية التحتية فى مصر أهلها لجذب الاستثمارات.. خبير الأنفاق العالمى: الدولة تهتم بالتعليم الفنى لأنه المستقبل.. والرئيس يسابق الزمن لتنفيذ رؤية مصر 2030 ويثق بالشباب

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:12 م

محمد الباز يقدم حلقات خاصة فى أسبوع منتدى شباب العالم بـ90 دقيقة

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:03 م

أصغر مبرمج فى العالم من منتدى شباب العالم: أحصد منحة "أبل" سنويًا.. يوما سوريانتو: أنتجت 10 تطبيقات فى عمر الـ13.. برامج للأطفال والألعاب التعليمية أشهر تطبيقاته.. ووالده: مدرسته تقدم له الدعم وفخورون بما يقدمه

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:02 م

مرصد الإفتاء: منتدى شباب العالم رسالة سلام تسهم فى مواجهة التطرف والإرهاب

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:32 م

رئيس جامعة الأقصر يعرض رؤية الجامعة فى جلسات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة