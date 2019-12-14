اردوغان_عدو_العرب يتصدر ترند تويتر.. ومغردون يفضحون أطماع رئيس تركيا

كتب محمد عبد العظيم

تصدر هاشتاج "اردوغان عدو العرب"، ترند توتير فى مصر وعدد من الدول العربية خلال الساعات القليلة الماضية، وسط مشاركة كبيرة من المتابعين لفضح نظام أردوغان، وأطماعه فى الدول العربية.





وحرص المشاركون فى الهاشتاج على التأكيد على أن أردوغان يعد من أكبر الداعمين للجماعات الإرهابية والمتطرفة فى المنطقة، والتى كان لها دورا كبيرا فى محاولات تقسيم الدول العربية، بجانب العدوان التركى على شمال سوريا، وما يفعله فى دولة ليبيا.

















وشهدت الفترة الماضية العديد من الانتهاكات التى يمارسها أردوغان فى المنطقة العربية، والتى كان آخرها الاتفاقية المزعومة التى عقدها أردوغان مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق في ليبيا.