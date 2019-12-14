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السبت، 14 ديسمبر 2019 01:09 م
خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان نيوزيلندا إلى 15 قتيلا

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:25 م
ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان نيوزيلندا إلى 15 قتيلا بركان
أ ش أ

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ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" النيوزيلندية إلى 15 قتيلا وفقدان نحو 17 آخرين، وذلك بعدما لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته جراء الحادث.

وذكرت الشرطة النيوزيلندية - وفقا لشبكة (يورو نيوز) الإخبارية اليوم ، السبت ، أن القتيل كان قد تم احتجازه بالمستشفى بعد إصابته في الثورات البركاني الذي اندلع الإثنين الماضي.

وثار البركان، يوم الإثنين الماضي، بينما كانت 4 مجموعات سياحية على الجزيرة، التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الساحل الشرقي لنورث أيلاند، وأمكن رؤية أعمدة ضخمة من الرماد من على البر الرئيسي، فيما هرعت مروحيات إلى الجزيرة، التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إن نحو 100 شخص كانوا على الجزيرة أو حولها عندما ثار البركان.

 

 


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