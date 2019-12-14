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ابنة النائب الراحل السيد حسن موسى تستكمل مدة والدها فى البرلمان

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:19 م
ابنة النائب الراحل السيد حسن موسى تستكمل مدة والدها فى البرلمان النائب السيد حسن موسي
كتبت : نورا فخرى

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وفقا لقانون انتخابات مجلس النواب، سيتم  تصعيد هالة السيد السيد حسن، المسجلة برقم 22، بالقائمة الاحتياطى عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، لتحل محل والدها النائب السيد حسن موسي، الذى حظى بالترتيب رقم (22) بالقائمة الأساسية، وذلك بعدما وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد صراع طويل من المرض.
 
وعالج قانون مجلس النواب فى مادته (25) الوضع القانونى لخلو منصب النائب المُنتخب بنظام القائمة، حيث نصت أنه إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه". 
 
وحسب الدكتور صلاح فوزى، استاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، فأن المادة القانونية (25) بقانون مجلس النواب واضحة بأنه حال كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات الصفة هي أن يستكمل مده سلفة، أي أن من سيتم تصعيده سيظل نائباً حتي 9 يناير 2022.
 
وأوضح فوزي في تصريحات خاصة، أن الأعتبارات الأساسية لمن يتم تصعيده من القوائم الإحتياطية، أن يكون وفق ترتيب الأسماء و من ذات الصفة، دون أى اعتبارات أخرى سواء كانت انتماءات حزبية أو جغرافية.
 
من جانبه أكد مصدر، أنه لا غضاضة فى أن تكون البديل بالقائمة الانتخابية الاحتياطي "إمرأة" لتحل محل النائب الفقيد، لاسيما وأن هناك شكلين لوجود المرأة فى القوائم، أولهما بصفتها مواطنة مثلها مثل الرجل، والثانية فى إطار التمثيل النسبى الذى حدده القانون لها في القوائم "تميز إيجابى"، وحال شهدت أيا من القوائم وفاة إمرأة، فلابد أن تحل محلها إمرأة أخرى من الاحتياطى. 
 
 
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مجلس النواب

الدقهلية

السيد حسن موسى

البرلمان

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