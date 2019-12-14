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إيمان العاصى وخالد الطوخى ودينا فؤاد وفودة وبوسى شلبى بحفل إليسا بأوبرا جامعة مصر

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:34 ص
إيمان العاصى وخالد الطوخى ودينا فؤاد وفودة وبوسى شلبى بحفل إليسا بأوبرا جامعة مصر جانب من الحفل

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ـ إليسا بجامعة مصر: مصر بلدى الثانى وصحتى جيدة  والطوخى يهديها درع الجامعة

حرص عدد من نجوم الفن على حضور الحفل الفنى الكبير لملكة الإحساس إليسا والذى أقيم مساء أمس بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسط مشاركة كبير من محبى إليسا من الجماهير من مصر والعالم العربى، فى احتفالية فنية ضخمة بمسرح أوبرا جامعة مصر.

تقدم الحضور  خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والإعلامى محمد فودة والنجمة إيمان العاصى، والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسى شلبي.

وبدأت النجمة إليسا حفلها بأغنية "شمس الحرية"، وسط تصفيق الجمهور الذى حضر خصيصا للاستماع لأغانى نجمتهم المفضلة.

وأهدت إحدى الفتيات باقة "ورود" لـ إليسا، التى أعربت عن سعادتها بلقاء جمهورها داخل مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووعدتهم بغناء كل ما يطلبونه.

وقدمت إليسا، خلال ساعتين متواصلتين، عددا من الأغنيات التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها "إلى كل اللى بيحبونى"، "وحشتونى"، "لو في"، "كرمالك"، "سهرنى يا ليل"، "يا مرايتى"، "أسعد واحدة".

وأعربت إليسا عن سعادتها بتواجدها وسط جمهورها المصرى فى أى مكان، بسبب الكيميا التى تجمعها بالشعب المصرى، مضيفة: "مع احترامى لكل الشعوب هذا بلدى الثانى واللهجة ساعدتنى فى ده كتير".

وطمأنت إليسا جمهورها على صحتها بعد شفائها من مرض سرطان الثدى الذى أعلنت عنه العام الماضى، قائلة: "الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية".

وأهدى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم للنجمة اللبنانية على حضورها وإحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوبرا الخاص بها.

ومن جانبه، أكد الطوخى، أن حفل النجمة اللبنانية إليسا على مسرح الأوبرا بداية وسيعمل على تنظيم العديد من الحفالات والندوات الفنية والثقافية، كما قال إنه يتمنى أن يكمل رسالة والدته سعاد كفافي ولو على جزء صغير.

وأوضح الطوخي، أن الأوبرا تعتبر جزءا من الجامعة ومكملا لها بكل أشكالها، وبنقدم من خلالها الفعاليات الثقافية والفنية التي اجتذبت قطاعا كبيرا جدا من كل مكان.

وأضاف، ما يهمنا خلال الجامعة هو التعليم والاهتمام بالناحية الثقافية، فعلي سبيل المثال، أصبحت المكتبة تفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساء، لكي نوفر كل السبل والإمكانيات للباحثين، لأننا نعتبرها مسئولية تقع على عاتقنا.

وأشار إلى أن حفل النجمة اللبنانية إليسا، هي مجرد بداية لعودة الحياة الثقافية والفنية في أوبرا جامع مصر، وسنقدم قريبا فعاليات ثقافية وعروضا غنائية وفلكلور، ونتفاوض مع المايسترو سليم سحاب لعودة كورال الأطفال مرة أخرى، لأننا نهتم بكل ما يفيد الطفل.

واختتم حديثه، نحن أيضا من خلال مستشفي الجامعة نقدم الرعاية الصحية المجانية، وندعم مبادرات الذهاب للمحافظات وتوفير الرعاية لغير القادرين.

يذكر أن أوبرا جامعة مصر، قد أعادت تقديم حفلات أضواء المدينة، بمشاركة نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، كما أنهت الجامعة كافة الاستعدادات الخاصة بهذا الحفل، كما تقدم حفلا للنجم مدحت صالح آخر شهر ديسمبر الجارى.

 

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حفل اليسا بجامعة مصر

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