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إقبال كبير على فصول محو الأمية بمعهد الجندي بإدارة العامرية الأزهرية فى الإسكندرية

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:11 م
إقبال كبير على فصول محو الأمية بمعهد الجندي بإدارة العامرية الأزهرية فى الإسكندرية إبراهيم فاضل الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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زار إبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، فصول محو الأمية بمعهد الجندي بإدارة العامرية، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من الدارسين، بصحبته صفاء صبحي المنسق العام لتعليم الكبار، تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية. 
 
بحضور ماهر خليفة، الموجه المشرف بإدارة العامرية، وضاحي البنا، المنسق الفرعي لتعليم الكبار بإدارة العامرية، وإبراهيم هواش شيخ المعهد، وقد تحدث الوكيل الثقافي مع الدارسين عن أهمية التعليم، وتناقش معهم حول وجود أية معوقات أو شكاوى. 
 
وأكد الدارسين، أنه لايوجد أية شكاوى أو معوقات، وتقدموا بالشكر لشيخ المعهد على مجهوده معهم، كما قامت المنسق العام بشرح بنود برتوكول تعليم الكبار، وأجابت على أسئلة الدارسين، واختبرت بعضهم فيما تعلموه، كما تم متابعة دفتر التحضير، وسجل الحضور والانصراف، وتقدموا بالشكر والتقدير للقائمين على العمل بإدارة العامرية لاهتمامهم بالدارسين.
 
 
 
 
 

 


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