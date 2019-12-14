إقبال كبير على فصول محو الأمية بمعهد الجندي بإدارة العامرية الأزهرية فى الإسكندرية

بحضور ماهر خليفة، الموجه المشرف بإدارة العامرية، وضاحي البنا، المنسق الفرعي لتعليم الكبار بإدارة العامرية، وإبراهيم هواش شيخ المعهد، وقد تحدث الوكيل الثقافي مع الدارسين عن أهمية التعليم، وتناقش معهم حول وجود أية معوقات أو شكاوى.

وأكد الدارسين، أنه لايوجد أية شكاوى أو معوقات، وتقدموا بالشكر لشيخ المعهد على مجهوده معهم، كما قامت المنسق العام بشرح بنود برتوكول تعليم الكبار، وأجابت على أسئلة الدارسين، واختبرت بعضهم فيما تعلموه، كما تم متابعة دفتر التحضير، وسجل الحضور والانصراف، وتقدموا بالشكر والتقدير للقائمين على العمل بإدارة العامرية لاهتمامهم بالدارسين.