إصابة طالب فى مشاجرة مع سائق خلافًا على أولوية المرور ببنى سويف

بنى سويف - فريق المحافظات

أصيب طالب بكلية الزراعة بجرح قطعي باليد اليسرى إثر مشاجرة مع سائق تاكسي ب مدينة بني سويف ، بسبب الخلاف على أولوية المرور.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، بمشاجرة ومصاب بميدان الزراعيين دائرة القسم.

وتبين من التحريات الأولية والإنتقال والفحص، حدوث مشاجرة بين كلا من "خالد . ذ . ق" 25 عاما، سائق تاكسى " على . م . ع" 20 عاما، طالب بكلية الزراعة، مقيم مركز ببا ببني سويف.

كما تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفان لأولوية المرور بالطريق، تطورت لمشاجرة، تعدي خلالها السائق علي الطالب بالضرب محدثاً إصابته بجرح قطعي باليد اليسرى.

تم ضبط السائق ونقل المصاب لمستشفي "خاص "، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 20063 جنح قسم شرطة بنى سويف .