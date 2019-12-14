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إحالة عاملين بـ5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لغلق المقرات وتغيبهم عن العمل

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:54 م
إحالة عاملين بـ5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لغلق المقرات وتغيبهم عن العمل الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، عاملين بـ 5 مراكز شباب بالقليوبية للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك بعد  المرور المفاجئ على العديد من مراكز الشباب بمرافقة وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة، لتفقد سير العمل.
 
وأكد الصبروط، أنه تبين خلال الجولة أن هناك 5 مراكز شباب مغلقة وتعطل سير العمل بها وهم م.ش كفر علوان وكفر الحصة والشقر والولجا وكفر الحبش بإدارات بنها وكفر شكر وطوخ. 
 
وأوضح، أنه سيتم معاقبة المقصرين بكل حزم عن عدم أداء واجبهم الوظيفى، مشيرا إلي أن الجولة شملت متابعة مركز شباب جمجرة الجديدة والتابع لإدارة شباب بنها، والشهاوى خاطر  التابع لإدارة شباب كفر شكر، واللذان  وجدا مفتوحين ويمارسا نشاطهما .
 
وقد تم متابعة الأعمال الانشائية لمركز شباب كفر الأربعين ومركز شباب برقطا للتأكيد على سرعة الانتهاء من تطويرهم خلال الفترة المقبلة.
 
 
 
 
 

 


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