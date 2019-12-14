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إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة شركة ومكتب محاماة بالسيدة زينب

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:38 م
إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة شركة ومكتب محاماة بالسيدة زينب إحالة عاطل للمحاكمة - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، إحالة عاطل، لمحكمة الجنح، لاتهامه بسرقة شركة ومكتب محاماة بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى قسم شرطة السيدة زينب،  بلاغا من"أ.ح" 44 سنة صاحب شركة للمحاسبة، باكتشافه كسر فى باب الشركة وسرقة جهاز لاب توب، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وفى وقت لاحق تبلغ للقسم من "أ.ك" 43 سنة محامٍ بمكتب محاماة كائن بذات الطابق بالعقار المشار إليه، باكتشافه كسر باب المكتب محل عمله وسرقة شاشة LCD، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
 
وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف ببابى الشركة والمكتب وبعثرة محتوياتهما، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالعقار محل البلاغ تم التعرف على المتهم، وبتتبع خط سير هروبه عقب ارتكابه الواقعتين، أمكن التوصل إلى استقلاله سيارة تاكسى مقيدة باسم ح ع، 58 سنة سائق مقيم دائرة قسم شرطة الساحل، وباستدعائه ومناقشته أيد ما جاء بالتحريات، وقرر باستقلال المتحرى عنه السيارة صحبته وبحوزته المسروقات،  وأضاف بقيامه بتوصيله لمنطقة القلعة ـ  دائرة قسم شرطة الخليفة، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه يدعى "أ.ح" 46 سنة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه. 
 
وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعتين بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "حسنى النية"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. 
 
 
 

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

السيدة زينب

سرقة شركة

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