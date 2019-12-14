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أول طيارة بدون ذراعين بمنتدى شباب العالم: فكروا فى حياتكم عندما تعرفون القيود

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:08 م
أول طيارة بدون ذراعين بمنتدى شباب العالم: فكروا فى حياتكم عندما تعرفون القيود جيسيكا كوكس
كتب عامر مصطفى

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عرض منتدى شباب العالم فيلم تسجيلي لفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة تدعى جيسيكا كوكس، التى تعد أول طيارة بدون ذراعين، لتعرض تجربتها على شباب المنتدى، حيث قالت:" أنها تعاملت بكل صبر عندما كانت صغيرة، وتحدت عوامل الإحباط حتى أصبحت "المرأة الخارقة".

وأضافت جيسيكا كوكس، أمام حضور منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، لدينا أحلام يجب أن نعمل لكي نحققها، فقد كنت أحلم بالتسلق والانزلاق وكنت استخدم ذقنى وأكتافى كي اتسلق وفى كل مرة أحوال التسلق، ومن كان حولي كان يمنعنى من التسلق وكان يشعرنى بالإحباط.

وجهت الفتاة نصيحة إلى الشباب قائلة:" فكروا فى حياتكم عندما تعرفوا القيود، هذه الطريقة التى فكرت فيها لكي أقوم بكل شيء أود القيام يجب أن نقوم بتحديد مسارنا من خلال الحلم فى بداية ووجدت نفسي اتعامل مع بعض التحديات وكان يتوجب عليا العمل فى الطائرة.

المنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.

وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركين إعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.


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