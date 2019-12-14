أهالى 3 قرى بالحسينية يناشدون محافظ الشرقية رصف الطرق.. صور

الشرقية – إيمان مهنى

اشتكى أهالى ثلاث قرى من الوحدة المحلية بالظواهرية التابعة لمركز الحسينية بالشرقية، من عدم وجود إنارة أو رصف الطريق الواصل بين القرى والوحدة المدينة، مما يعرض حياتهم للخطر بسبب كثرة للحوادث.

وأكد الأهالى "أبوقورة، البراكسة، جمعان" التابعين للوحدة المحلية بالظواهرية، أن الطريق الرابط بينهم وبين القرية الأم والمدينة، ترابى ولا يوجد علية خدمات سواء من إنارة ليلة أو رصف، الذى يتحول لبرك طينية فى الشتاء بسبب الأمطار، مما يؤدى إلى عزلهم فى منازلهم وتعطل مصالحهم بسبب ذلك .

وأضافوا فى شكواهم، أن بسبب الطريق الترابي، تعرضوا للكثير من الحوادث بسبب إنه غير ممهد ويوجد به انخفاض، والتى تؤدى لانقلاب الدراجات البخارية وتعرض قائدها للإصابات البالغة، مؤكدين على عدم وجود أى وسيلة مواصلات ومعظمهم يستخدم الدراجات للذهاب والإياب إلى أعملهم .