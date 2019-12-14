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أهالى قرية رابعة بشمال سيناء يعلنون تغيير اسمها فى مؤتمر شعبى.. صور

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:52 م
أهالى قرية رابعة بشمال سيناء يعلنون تغيير اسمها فى مؤتمر شعبى.. صور مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن أبناء قرية رابعة بمركز بئر العبد بشمال سيناء اليوم ، فى مؤتمر شعبى موسع أنهم اجمعوا على طلب موحد تغيير اسم قريتهم من رابعة لـ 30 يونيو.

جاء ذلك فى  مؤتمرعقد فى وسط القرية بحضور اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وأعضاء مجلس النواب، ومشايخ القبائل ورؤساء المدن وجمع من أهالى القرية.

وأعلن بيان أبناء القرية الشيخ على سعدى الهوش أحد رموز القرية مستهلا كلمته بالترحيب بالحضور فى قريتهم بمسماها الجديد " 30 يونيو"، وقال: اخترنا الأسم لان ثورة 30 يونيو التى عبرت عن كل الشعب، وأطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة العدوية.

وقال إن كل ابناء سيناء فداء للوطن لافتا إلى أن على كل شيخ ورمز التحرك للإبلاغ عن أى عناصر ارهابية .

وقال الشيخ محمدعلى سالم الهرش، شيخ القرية أن ابناء القرية مجتمعين فى هذه المناسبة لتصل رسالتهم .

وفى كلمته أشار سالم العكش أحد الرموز القبلية بمركز بئر العبد أن قبائل سيناء مجتمعه تؤكد أنها خلف قيادتها الحكيمة ، لافتا إلى أن ابناء قرية رابعة هم احفاد الشيخ سالم الهرش الذى كان متحدثا فى مؤتمر الحسنة خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى  لسيناء وحينها أعلن رفض مشايخ سيناء تدويل سيناء وقال أمام العالم سيناء مصرية.

وقال النائب ابراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب، أن هذا اللقاء مسجل فى التاريخ لأنه يعيد الأذهان لما قام به مشايخ سيناء ممثلين بابن القرية الشيخ سالم الهرش .

وأشار النائب سلامة الرقيعى أن قرية رابعة مؤهلة لتكون مدينة وهى ضمن مدن ببئر العبد ووسط سيناء سبق تقدم النواب بطلبات للحكومة لتحويلها لمدينة .

وقال أن كل جهد تقوم به الدولة من تنمية وتعمير هو دحر للإرهاب، معربا عن تقديره لأهالى قرية رابعة الذين ارتضوا بالإجماع تغيير الاسم .

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يبارك للأهالى خطوات تغيير اسم القرية بناء على طلبهم والسير فى تحقيق مطلبهم تحويلها لمدينة .

وأشار المحافظ إلى أن لابناء سيناء دور مهم فى انتصار أكتوبر بمعاونتهم وكان شاهد عيان ، مضيفا أن مساعدة الأهالى مطلوبة للقضاء على الارهاب .

وابلغ المحافظ الأهالى تحيات رئيس الجمهورية ، وقال أن تنمية سيناء هدف رئيسى واستراتيجي تعمل عليه القيادة السياسية .

وتابع : أعاهد كل أهالى شمال سيناء من قريةً يضرب بها الفضل والكرم والجود بالعمل على تحقيق هدف الدولة، معربا عن تقديره للجميع .

وقال موجها رساله لمشايخ القبائل الذين تم تعيينهم، أن كل شيخ تم اختياره بدقة لأنه حجر زاوية فى مساعدة الدولة وبوصيهم بالمواطنين .

ووعد المحافظ بالاستجابة لكل ما قدم له من مطالب من أبناء القرية وتوابعها، موضحا أنه سيكرر اللقاءات مع الأهالي والمشايخ ببئر العبد وهى الداعم الرئيسى للدولة فى القضاء على الارهاب .

مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة (1)
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة 
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة (2)
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة 
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة (3)
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة 
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة (4)
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة 
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة (5)
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة 
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة (6)
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة 
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة (7)
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة 
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة (8)
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة 
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة (9)
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة 
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة (10)
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة 
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة (11)
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة 
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة (12)
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة 
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة (13)
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة 
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة (14)
مؤتمر شعبى لأهالى قرية رابعة 

 


شمال سيناء

قرية رابعة

بئر العبد

سيناء

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