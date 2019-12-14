أم أسترالية تنشر فيديو لنجلها خلال تعرضه للتنمر فى المدرسة لمحاربة الظاهرة

كتب محمد عبد العظيم

فى محاولة لاتخاذ رد فعل تجاه ظاهرة التنمر، نشرت أم أسترالية يائسة تنشر مقطع فيديو لطلاب يتنمرون على نجلها الأصم داخل مدرسته.

الفيديو يظهر الطلاب وهم يسخرون من نجل السيدة الأسترالية، ويقومون بتخويفه وضربه وإلقائه على الأرض، وفيما قررت الأم نشر هذا الفيديو رغم قسوته في محاولة منها لحث المنطقة التعليمية على اتخاذ إجراء ووضع حد لهذه السلوكيات داخل المدارس بعدما رفضت إدارة المدرسة التدخل، وذلك وفق ما ذكره "ديلى ميل".

ونشرت الأم الواقعة التى جرت فى مدينة بريزبن الاسترالية عبر أحد مواقع الفيديو الشهيرة، مؤكدة أنها تواصلت مع إدارة المدرسة من أجل اتخاذ أى عقاب ضد هؤلاء الطلاب، ولكن دون جدوى، خاصة أنها لا تعد المرة الأولى التى يتعرض فيها نجلها للتنمر داخل فناء المدرسة.