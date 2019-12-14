ألبانيا تسعى لاعتقال متسببين فى سقوط قتلى إثر زلزال

تيرانا (رويترز)

قالت الشرطة الألبانية، اليوم السبت، إن مسؤولي الادعاء فى ألبانيا أصدروا سلسلة من أوامر الاعتقال بتهم من بينها القتل وسوء استغلال الوظيفة بعد مقتل 51 شخصا بسبب انهيار عشرات المبانى إثر زلزال بقوة 6.4 درجة الشهر الماضي.

وقالت الشرطة ومسؤولو الادعاء إن التحقيقات المبدئية أظهرت أن "من أسباب سقوط قتلى المبانى المنهارة عدم التزام بُناتها ومهندسيها وأصحابها بقوانين وقواعد ومعايير الإنشاءات الآمنة".

وقالت الشرطة إن الادعاء أصدر فى المجمل 17 أمرا بالضبط، وألقت الشرطة اليوم السبت القبض على اثنين من الصادر بحقهم أوامر الضبط،وهما يملكان فندقين انهارا مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص فى دوريس ثانى أكبر مدينة وميناء رئيسى فى ألبانيا.

كما ألقت الشرطة القبض على ثالث وهو مدير فندق يقضى فيه أفراد الشرطة عطلاتهم. وعثرت السلطات على جثة ضابط كبير تحت أنقاض هذا الفندق، وأضافت الشرطة أن بعض الذين شملتهم أوامر الضبط فروا بعد الزلزال الذى وقع فى 26 نوفمبر.