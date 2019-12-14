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أغانى وأعلام من كل دول العالم قبيل انطلاق حفل افتتاح منتدى شباب العالم.. فيديو وصور

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:18 م
أغانى وأعلام من كل دول العالم قبيل انطلاق حفل افتتاح منتدى شباب العالم.. فيديو وصور وفود شباب العالم
كتب تامر إسماعيل صالح

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شهد مركز مؤتمرات شرم الشيخ احتفالات كبيرة لكافة وفود شباب العالم المشاركين فى منتدى شباب العالم.

وانتشرت أعلام الدول المختلفة فى البهو وداخل القاعة الرئيسية، وقدم شباب العالم أشكال الفنون المختلفة التى تميز كل دولة، وتزايدت تجمعات الشباب الحاملين لأعلام أوطانهم، وقدموا أغانى ورقصات مختلفة.

 

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حفل افتتاح منتدى شباب العالم

 

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قبل دقائق من حفل افتتاح منتدى شباب العالم

 

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قبل دقائق من حفل افتتاح منتدى شباب العالم

 

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حفل افتتاح منتدى شباب العالم

 

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حفل افتتاح منتدى شباب العالم

 

وينطلق مساء اليوم، منتدى شباب العالم كحدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.


منتدى شباب العالم

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السيسي

اليوم السابع بلس

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