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أزمات البحر الأحمر: احتمالية سقوط أمطار شمال المحافظة غداً

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:36 م
أزمات البحر الأحمر: احتمالية سقوط أمطار شمال المحافظة غداً أمطار - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، أن إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أفادت باحتمالية سقوط أمطار غداً الأحذ عد شمال المحافظة. 

وذكرت إدراة الأزمات سقوط علي الأمطار علي مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة، مؤكدين علي الجهات المختصة بإتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار. 
 
من جانبه أصدر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تعليماتها باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أى أحداث طارئة. 
 
كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.
 

 


البحرالاحمر

سقوط أمطار علي البحر الاحمر

غارب

الزعفرانه

حالة الطقس

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