أزمات البحر الأحمر: احتمالية سقوط أمطار شمال المحافظة غداً

وذكرت إدراة الأزمات سقوط علي الأمطار علي مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة، مؤكدين علي الجهات المختصة بإتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار.

من جانبه أصدر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تعليماتها باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أى أحداث طارئة.

كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.