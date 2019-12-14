أردوغان فى ورطة.. حزب على باباجان الجديد يستعد للظهور خلال أيام

كتب أحمد عرفة

ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن مقربين من نائب رئيس الوزراء الأسبق على باباجان، أكدوا أنه سيتقدم بأوراق تأسيس حزبه الجديد فى مطلع العام الجارى، موضحة أنه من الممكن الإعلان عن تأسيس الحزب بشكل رسمى فى 5 يناير من العام المقبل، نظرًا لوجود بعض الإجراءات القانونية.



وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن الكشف عن هذا الموعد جاء بالتزامن مع تسريب موعد إعلان تأسيس حزب رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.



وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن الأيام الأخيرة شهدت كشف مصادر مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه أرسل فريقا من المقربين للغاية منه من أجل إقناع باباجان وداود أوغلو بالتراجع عن تأسيسس أحزاب جديدة، إلا أن داود أوغلو أكد لهم أن الأوان قد فات، بينما تجاهل باباجان الفريق ورفض تحديد موعد للقائهم.