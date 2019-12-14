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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: كل مديرية تحدد موعد انطلاق امتحانات صفوف النقل

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:38 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: كل مديرية تحدد موعد انطلاق امتحانات صفوف النقل امتحانات - صورة أرشيفية
إعداد - إسماعيل رفعت

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