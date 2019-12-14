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أبو مازن يؤكد أهمية الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية بكافة المحافل

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:54 م
أبو مازن يؤكد أهمية الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية بكافة المحافل محمود عباس رئيس دولة فلسطين
شرم الشيخ أ ش أ

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أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس (أبو مازن) على أهمية الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية فى كافة المحافل الدولية ، مشيرًا إلى أن الموقف الفلسطينى من صفقة القرن معروف برفضها وعدم التماهى معها على الإطلاق.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مقر إقامته بمدينة شرم الشيخ قبيل مشاركته فى حفل افتتاح منتدى شباب العالم ، وفدا من المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية برئاسة الدكتور خالد عكاشة مدير المركز، ومجموعة من أعضاء الهيئة الاستشارية وخبراء المركز، وهم الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة، واللواء محمد إبراهيم ، والدكتور محمد مجاهد الزيات عضوى الهيئة الاستشارية.

وأوضح أبو مازن :"أن المؤسسات الفلسطينية بحاجة إلى ترميم، فلا توجد أى مؤسسة شرعية حاليا سوى الرئاسة بعد حل المجلس التشريعي، ولذلك نسعى إلى إقامة انتخابات تشريعية، ومن بعدها إقامة انتخابات رئاسية".

وحول الانتخابات الإسرائيلية وموقف القائمة العربية ، قال :" إن القائمة العربية يمكن أن تحصل فى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على 15 مقعدًا، وبالتالى قد تصبح ثالث أكبر كتلة، ويكون لهم الكلمة الفصل فى تشكيل الحكومة الجديدة".

وحول المواقف الأمريكية، أكد عباس :" أنه لن تكون هناك علاقات مع الولايات المتحدة طالما يصر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على قراراته الأخيرة، ومنها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وضم القدس إلى إسرائيل، فبعد هذه القرارات اتخذت السلطة الفلسطينية قرارها بوقف التعامل مع الولايات المتحدة".

وأوضح فى الوقت ذاته أن هناك تقدمًا فى العلاقات مع الدول الأوروبية ، ويتم تعزيز العلاقات معها للوصول إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وهو الذى قامت به العديد من الدول الأوروبية بالفعل ، واصفًا قرار المحكمة الأوروبية باشتراط وسم البضائع المنتجة فى المستوطنات، بالقرار الرائع الذى يمكن أن يُبنى عليه.

وشدد الرئيس الفلسطينى فى نهاية حديثه على الاستمرار فى جهود المصالحة الفلسطينية وفقا للاتفاقات الموقعة وهو ما سوف يساهم فى انهاء الانقسام ، وأكد رفض السلطة التام لإقامة المستشفى الأمريكى فى غزة ، موضحا :" هى طريق آخر لتمرير صفقة القرن، وهو ما لن يتم القبول به".

 


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أخبار مصر

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