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CNN: البيت الأبيض والجمهوريون يضعون خططا للدفاع عن ترامب

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 11:47 ص
CNN: البيت الأبيض والجمهوريون يضعون خططا للدفاع عن ترامب الرئيس الأمريكى - دونالد ترامب
كتبت:نهال طارق

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كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سى إن إن" الأمريكية أن زعيم الأغلبية في الكونجرس النائب ميتش ماكونيل وكبير محامي الرئيس دونالد ترامب وضعا خطة للتنسيق بشأن محاكمة العزل، لكنهم لم يتوصلوا إلى استراتيجية نهائية للدفاع عن ترامب ضد التهم الموجهة اليه.

واختلف الجمهوريون في مجلس الشيوخ والبيت الابيض حول ما يريدون رؤيته خلال محاكمة العزل حيث أوضح ترامب أنه يريد أن يدلى الشهود بشهاداتهم شخصيا بينما حذر أعضاء المجلس من الأمر بمن فيهم ماكونيل لأن الأمر قد يؤثر سلبا على جهود الحزب الجمهوري لتبرئة ترامب.

وقال اريك اويلاند مدير الشؤون التشريعية بالبيت الابيض للصحفيين "نجري الكثير من المحادثات الجيدة مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وسنواصل القيام بذلك هنا خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة بينما نعمل على معالجة جميع هذه القضايا والأولويات التي حددها الرئيس عندما يتعلق الأمر بما يجب أن نتناول فيه هذه المقالات."

وقالت المصادر إنه على الرغم من عدم اتخاذ قرارات نهائية الا ان الجمهوري ميتش ماكونيل ومستشار البيت الابيض سيبليوني قد اتفقا عل اتاحة الفرصة لمديري الجلسة من الديموقراطيين اولا ويتبعهم محامي ترامب الذين يقدمون دفاع الرئيس.

وفي نفس السياق أشار زعيم الاغلبية الى ان الإنهاء السريع للمحاكمة هو أفضل طريق للمضي قدمًا كما أعرب عن ذلك لترامب نفسه في المكالمات الهاتفية بينهم.

ووفقا للتقرير فان التنسيق المستمر والمحادثات المستمرة تعتبر امر اساسي في الوقت الذي يذهب فيه الجمهوريون في البيت الابيض ومجلس الشيوخ الى المحاكمة.

يذكر ان ماكونيل قد اوضح سابقا هذا الأسبوع أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الشهود أو هيكل المحاكمة وسيتم تحديد المسار وفقا لما يفرضه ايقاع المحاكمة وغالبية النواب سواء شهود او الانتفال الى تصويت سريع لإنهاء اجراءات العزل وبعدها التصويت على تبرئة ترامب.

 

 


الكونجرس

عزل ترامب

الولايات المتحدة

البيت الابيض

الحزب الجمهوري

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