CNN: أرامكو السعودية أول شركة تبلغ قيمتها تريليونى دولار فى العالم

كتبت رباب فتحى

قال موقع "سى إن إن بالعربية" إن أسهم شركة أرامكو السعودية ارتفعت الخميس، لتصبح الشركة المنتجة للنفط المملوكة من قبل الممكلة، أول شركة في العالم تبلغ قيمتها تريليوني دولار، وتحقق القيمة التي كان يطمح لها سابقاً ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأرتفع سهم الشركة يوم الخميس بنسبة 10% لليوم الثاني على التوالي، ليبلغ سعره 38.7 ريال سعودي أي 10.32 دولار أمريكي للسهم الواحد.

وقد اكتسبت أرامكو السعودية حوالي 300 مليار دولار من حيث قيمتها منذ طرح أسهمها لأول مرة في السوق المالية، في أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ الشركة.

وقد أصبحت بذلك أرامكو الشركة الأكثر قيمة في العالم، متفوقة على شركة آبل، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن سعر السهم عند فتح السوق فى وقت سابق اليوم الخميس كان 38.7 ريال، مما رفع القيمة السوقية عن التريليوني دولار التي طالما سعى إليها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.