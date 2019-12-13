سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

CNN: أرامكو السعودية أول شركة تبلغ قيمتها تريليونى دولار فى العالم

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:53 م
CNN: أرامكو السعودية أول شركة تبلغ قيمتها تريليونى دولار فى العالم أرامكو
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال موقع "سى إن إن بالعربية" إن أسهم شركة أرامكو السعودية ارتفعت الخميس، لتصبح الشركة المنتجة للنفط المملوكة من قبل الممكلة، أول شركة في العالم تبلغ قيمتها تريليوني دولار، وتحقق القيمة التي كان يطمح لها سابقاً ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأرتفع سهم الشركة يوم الخميس بنسبة 10% لليوم الثاني على التوالي، ليبلغ سعره 38.7 ريال سعودي أي 10.32 دولار أمريكي للسهم الواحد.

وقد اكتسبت أرامكو السعودية حوالي 300 مليار دولار من حيث قيمتها منذ طرح أسهمها لأول مرة في السوق المالية، في أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ الشركة.

وقد أصبحت بذلك أرامكو الشركة الأكثر قيمة في العالم، متفوقة على شركة آبل، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن سعر السهم عند فتح السوق فى وقت سابق اليوم الخميس كان 38.7 ريال، مما رفع القيمة السوقية عن التريليوني دولار التي طالما سعى إليها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

 

 

 


ارامكو

السعودية

اكتتاب السعودية

محمد بن سلمان

ولى العهد السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعر إغلاق أسهم أرامكو اليوم يصل بقيمتها السوقية إلى قرب تريليوني دولار

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:46 م

الجارديان: أرامكو السعودية أكثر الشركات المدرجة قيمة فى التاريخ

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:42 م

أرامكو تعين نبيل العامودى عضوا بلجنتى المراجعة وإدارة المخاطر

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:22 م

ارتفاع سهم أرامكو بنسبة 8.81% بقيمة تداولات تقترب من 10مليارات ريال

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:31 ص

بيانات رفينيتيف: بدء التداول على أسهم أرامكو السعودية عند 38.7 ريال الخميس

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:38 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

كهربا يصل مقر النادى الأهلى لإعلان صفقة انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً

كهربا يصل مقر النادى الأهلى لإعلان صفقة انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً

تامر حسنى بندوة اليوم السابع: جائزة موسوعة جينيس للفنان الأكثر تأثيرا فى جمهوره وليس العالم.. رحلة صعودى كانت من الصفر ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. انتظرونى ممثلا مسرحيا.. وعادل إمام يستحق مليون جينيس ريكورد

تامر حسنى بندوة اليوم السابع: جائزة موسوعة جينيس للفنان الأكثر تأثيرا فى جمهوره وليس العالم.. رحلة صعودى كانت من الصفر ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. انتظرونى ممثلا مسرحيا.. وعادل إمام يستحق مليون جينيس ريكورد

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة