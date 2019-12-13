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6 محطات بمحاكمة 44 داعشيا بعد حجز الدعوى للحكم .. تعرف عليها

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:00 ص
6 محطات بمحاكمة 44 داعشيا بعد حجز الدعوى للحكم .. تعرف عليها المستشار محمد السعيد الشربينى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان بتهمة الانضمام لداعش، بعد حجز الدعوى لجلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم، وتوجد محطات هامة مرتبطة بالدعوى منها.

المحطة الأولى .. أمر الإحالة

فى 10 مارس 2019، ومع نظر أولى الجلسات تعذر حضور جميع المتهمين فى الدعوى، وفى جلسة 20 مارس حضر المتهمين فى الدعوى، وتلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين.

المحطة الـ2 .. فض الأحراز

فضت المحكمة أحراز الدعوى وبدأت أولى جلسات فض الأحراز فى جلسة 24 مايو 2019، وضمت أسلحة نارية وفيديو يظهر فيه أشخاص يتدربون على استخدام الأسلحة، وفيديو لحرب عصابات بين عناصر داعش وآخرين،وفيديو عبارة عن فلم وثائقى عن تنظيم داعش، وبداخله حديث للإرهابى أبو بكر البغدادى.

المحطة الـ3  .. الشهود

وفى جلسة 17 أغسطس بدأت المحكمة فى سماع الشهود، واستمعت المحكمة لأقوال مجرى التحريات، وأكد أن المتهمين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية ولكنهم لم يتمكنوا بسبب الضربات الأمنية الاستباقية التى حالت دون تنفيذ مرادهم، وأنهم خططوا لاستهداف أمين شرطة محمد سامى بقطاع الأمن الوطنى.

المحطة الرابعة .. مرافعة النيابة

فى جلسة 28 أكتوبر استمعت المحكمة لمرافعة النيابة وجاء فيها إن المتهمين اعتنقوا أفكارا سعت لتدمير البلاد، إنها جماعة مسماة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش، تابعة لها فى أفكار ضالة أضلوا بها وضلوا بها غيرهم، تحدثت النيابة عن مؤسس التنظيم حاتم بهوت من مدينة بلطيم، أن المتهم ضل فكره بعد دراسة أفكار داعش فى مطلع عام 2014.

المحطة الـ5 .. مرافعة الدفاع

على مدار 4 جلسات استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، وبدأت أولى جلسات مرافعة الدفاع فى 7 ديسمبر 2019، وطالب الدفاع ببراءة المتهمين وانتفاء مبررات الحبس.

المحطة الـ6 .. حجز الدعوى للحكم

فى جلية 11 ديسمبر قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 27 يناير 2020 المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.


محاكمه 44 من عناصر داعش

جنايات القاهره

مرافعه الدفاع

عناصر داعش

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