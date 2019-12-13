سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 12:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5 أسباب وراء خسارة سهم "راميدا" أكثر من 10% خلال جلستين فقط

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 11:00 م
5 أسباب وراء خسارة سهم "راميدا" أكثر من 10% خلال جلستين فقط البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع سهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا، بنسبة أكبر من 10% ليخسر 0.45 جنيه خلال جلستين فقط، وأرجع خبراء أسباب تلك الخسائر إلى 5 أسباب .
 
 
أرجع الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، تراجع سعر سهم شركة راميدا إلى عدة أسباب وهى
1- تقييم سعر السهم، وهى كلمة السر فى التراجع، إذ جاء التقييم مبالغاً فيه.
 
2- عدم توافر طلبات أمام المكتتبين الأفراد المضاربين مما دفعهم للبيع فى اليوم الأول للتداول اعتماداً على وجود حساب استقرار السهم، والذى يمكنه من خلال إعادة الأسهم حال خسارتها.
 
3- تحقيق الشركة نتائج أعمال ضعيفة وصلت إلى صافى ربح بقيمة 31 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة انخفاض 59% عن الفترة المقارنة من العام الماضى، وبنسبة أقل كثيراً من المتوقع لعام 2019 فى دراسة القيمة العادلة للسهم.
 
4- فاؤل شديد لدراسة القيمة العادلة حول الأرباح المتوقعة للشركة، والتى توقعت أن تصل إلى 524 مليون جنيه فى عام 2020، بما يزيد عن 10 أضعاف المحقق هذا العام، مطالبا بضرورة الرقابة على توقعات الأرباح التى تحدد على أساسها سعر دراسة القيمة العادلة.
 
5- المستشار المالى المستقل، الذى أعد دراسة القيمة العادلة للسهم قد انتهى منها منذ حوالى شهرين، وخلال تلك الفترة تراجعت البورصة المصرية بشكل حاد مما أثر على السهم عند الطرح، وعكس وضع البورصة فى الوقت الحالى، بحسب إيهاب سعيد خبير أسواق المال.
 
واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، يوم الأربعاء، الوافد رقم 215 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسى، وهى أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا، وهى شركة رائدة فى قطاع الأدوية بالسوق المصرى.
 

راميدا

خسارة راميدا

طرح راميدا

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تعلن بدء خطة التأمين الطبى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الصحة تعلن بدء خطة التأمين الطبى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

كوبرى رمضان وتحفة ساسى تتصدران أبرز مهارات بطولات إفريقيا.. فيديو

كوبرى رمضان وتحفة ساسى تتصدران أبرز مهارات بطولات إفريقيا.. فيديو

بعد وصول "أرامكو" لتريلونى دولار.. تعرف على أكبر 7 شركات مدرجة فى العالم

بعد وصول "أرامكو" لتريلونى دولار.. تعرف على أكبر 7 شركات مدرجة فى العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة