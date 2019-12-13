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وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى زيارة لجامعة الزقازيق.. صور

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:34 م
وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى زيارة لجامعة الزقازيق.. صور جانب من اللقاء
الشرقية - إيمان مهنى

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استقبلت جامعة الزقازيق اليوم الجمعة وفدا أمريكيا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمتابعة برنامج تأهيل قيادات ومعلمى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بكلية التربية وكان فى استقبالهم الدكتور عبد المنعم نافع، عميد الكلية، والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس القائمين على تنفيذ البرنامج.

 

وقال الدكتور عبدالمنعم نافع، عميد الكلية، فى تصريحات صحفية، إن برنامج الدبلومة المهنية يستهدف إعداد قيادات تربوية لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويوجد برنامج آخر للدبلومة المهنية لإعداد معلم لمدارس المتفوقين، وتعد كلية التربية بجامعة الزقازيق الأولى على مستوى الجامعات المصرية والعربية فى تنفيذ البرنامجين .

 أضاف نافع  ، أن كلية التربية تلقى دعما من الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة لتنفيذ البرنامجين، علاوة على البرامج الجديدة التى تأتى استجابة لمتطلبات تطوير التعليم قبل الجامعى وحاجة المدارس إلى هذه النوعية من المعلم، حيث تعمل على رفع جودة التعليم والتعلم فى مدارس المتفوقين فى مصر من خلال إعداد معلم مؤهل قادر على رعاية المتفوقين فى العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى فى التدريس .

 

جدير بالذكر أن هذه الزيارة يتم تنظيمها بالتعاون بين كليات التربية والعلوم والهندسة . وتستمر الزيارة غدا السبت، لزيارة الخبراء لمعامل كلية العلوم، حيث يتم تدريس مقرر فى هذه المعامل.

وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى زيارة لجامعة الزقازيق (1)
وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى زيارة لجامعة الزقازيق 

 

وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى زيارة لجامعة الزقازيق (2)
وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى زيارة لجامعة الزقازيق 

 

وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى زيارة لجامعة الزقازيق (3)
وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى زيارة لجامعة الزقازيق 

 

وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى زيارة لجامعة الزقازيق (4)
وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى زيارة لجامعة الزقازيق

الشرقية

اخبار الشرقية

جامعة الزقازيق

كلية التربية

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