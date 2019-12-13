وزير الخارجية المجرى: لا نعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبى

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أكد وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو، اليوم الجمعة، أن بلاده تشارك فى المحادثات الخاصة بمستقبل الاتحاد الأوروبى نظرًا لاهتمامها بتعزيز دور الاتحاد وليس لاعتزامها الانفصال عنه



وقال زيجارتو - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "بالطبع، لا نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ونرى أن قوة الاتحاد تأتى من قوة أعضائه، ونظرًا لحرصنا على أن يصبح قويًا من جديد، نشارك فى هذه المحادثات التى تتمحور حول مستقبل الاتحاد".. واصفا الإدعاءات التى تزعم بأن المجر تسعى للخروج من التكتل الأوروبى بـ "الهراء".



وكانت العلاقات بين المجر والاتحاد الأوروبى شهدت بعض التوترات فى عام 2018 بفعل أزمة المهاجرين؛ إذ عارضت بودابست نظام الحصص لتوزيع المهاجرين؛ ما أدى إلى اتهام البرلمان الأوروبى للمجر بالابتعاد عن مبادئ الديمقراطية، مقترحا فرض غرامات عليها من قبل مجلس الاتحاد؛ وهو الأمر الذى أثار تكهنات بشأن إمكانية خروج المجر من الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أزمة خروج بريطانيا (بريكست).