وزير الخارجية الروسى يؤكد ضرورة تقرير شعب نيكاراجوا لمصيره بنفسه

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ضرورة أن يقرر شعب نيكاراجوا مصيره بنفسه، مشددا على أن بلاده لن تقبل فرض اقتراحات محددة للتنمية فى نيكاراجوا قد تكون غير مناسبة لشعبها

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره فى نيكاراجوا دينيس مونكادا اليوم الجمعة إن العلاقات بين البلدين تتسم بالثقة والتضامن والتفاهم المتبادل وصدق المشاعر بين الشعبين، مضيفا أنه ونظيره فى نيكاراجوا أعربا عن استعدادهما لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وبحثا سبل تعزيز الحوار السياسى وتحسين الإطار القانونى للاتفاقيات.

ولفت الوزير الروسى إلى أن المناقشات تناولت كذلك مشاريع جديدة فى مجال الفضاء والذرة للأغراض السلمية، موضحاً أنه تم تسليم مقترحات للاستخدام السلمى للطاقة النووية لنيكاراجوا.

وتابع لافروف قائلا:" لقد تم التأكيد على أهمية تطوير التعاون التجارى والاقتصادى فى مجالات مثل توريد الحبوب ومعدات السيارات وقيام الشركات الروسية بمساعدة نيكاراجوا فى إعادة بناء البنية التحتية".



وحول الوضع فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قال وزير الخارجية الروسي: "لاحظنا تطور العمليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة والمتناقضة والمتنوعة فى بعض الأحيان هناك".