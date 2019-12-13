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وزير الاتصالات:تنفيذ توصيات منتدى الشباب بتدريب 5 آلاف شاب على التطبيقات الرقمية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:31 م
وزير الاتصالات:تنفيذ توصيات منتدى الشباب بتدريب 5 آلاف شاب على التطبيقات الرقمية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
شرم الشيخ - هبة السيد

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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ توصيات منتدى الشباب فى دورته العام الماضى، فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على التطبيقات الرقمية والألعاب الإلكترونية لمدة 3 سنوات، حيث تم الانتهاء من تدريب 5 آلاف شاب مصرى وإفريقى.
 
وأوضح طلعت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن منتدى شباب العالم مرتبط بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فهى صناعة قوامها الشباب والإبداع والريادة والفكر الخلاق، مشيرا إلى أنه خلال جلسات المنتدى سيتم مناقشة مجموعة من الموضوعات الذكاء الاصطناعى والبلوك تشين والجيل الخامس والإبداع وريادة الأعمال، كما يمثل المنتدى فرصة للشباب لتبادل الرؤى والفكر الإبداع. 
 
وينطلق غداً فى مدينة شرم الشيخ منتدى شباب العالم، والذى يعقد فى نسخته الثالثة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى  2017 شارك به أكثر من  3200 من الحاضرين من 113 دولة. 
 
وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثاً سنوياً بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
 

منتدى شباب العالم

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