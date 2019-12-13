هوكى "آنسات الشرقية" يكتسح الشمس بخماسية نظيفة فى الدورى العام

أحرز أهداف فريق الشرقية والمباراة كل من اللاعبة سما سامي ثلاثة أهداف، واللاعبة إسراء رمضان هدف، ومريم السيد هدف.

قدمت لاعبات هوكي الشرقية أداءًا متميزًا خلال أشواط المباراة، ونجحن في الاستحواذ على مجريات المباراة بالكامل.

وخاض فريق الشرقية المباراة ب18 لاعبة في قائمة الفريق وهم: مريم السيد، ميار صفى، إسراء رمضان، آلاء نوار، مريم محمد كمال، آلاء مجدى، ندى أحمد، سارة طارق، سما سامى، شهد سامى، سلمى محمد، مى محمد كمال، رؤى عماد، مايا يسري، فاطمة طارق، دينا مجدي، نور الحسينى، جنى محمد.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الدكتور أحمد عبد الكافي مدير فني، والكابتن أحمد محمد متولي مدير إداري، وكابتن ياسمين جمال مدرب عام، وكابتن دنيا إبراهيم مدرب، وكابتن نهلة أحمد عبدالله مدرب.

حضر المباراة المهندس كامل رمزي عضو مجلس إدارة نادي الشرقية والمشرف العام على الفريق، وعدد من أولياء أمور اللاعبات.