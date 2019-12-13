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نقيب المعلمين: 135 مليون جنيه اشتراكات المتقدمين لمسابقة "التعليم"

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:00 ص
نقيب المعلمين: 135 مليون جنيه اشتراكات المتقدمين لمسابقة "التعليم" خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها لصالح النقابة، بناء على تلقيها طلبات العضوية المؤقتة بالنقابة، للمعلمين الراغبين فى التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم لـ120 ألف معلم بلغ 135 مليون جنيه.
 
وأوضح الزناتى، أن النقابة كانت قد قررت منح المعلمين المُتقدمين للتعاقد مع وزارة التربية والتعليم لمدة عام، عضوية بالنقابة مؤقتة لمدة عام أيضا، مقابل 135 جنيها، وهى القيمة نفسها التى يُسددها أعضاء النقابة، مؤكدا أن تلك العضوية، يتم تسجيل المعلم بناءً عليها فى سجلات النقابة، وتمنحه حق الحصول على جميع الامتيازات مثل مليون و300 ألف معلم أعضاء بالنقابة.
 
 
 



 


نقابة المعلمين

مسابقة وزارة التعليم

وظائف التعليم

وظائف وزارة التعليم

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