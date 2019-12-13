نائب مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمركز شرطة السادات

المنوفية_ محمد فتحى

أجرى اللواء أسامة سعودى نائب مدير الامن لقطاع السادات بالمنوفية، جولة تفقدية بنطاق المديرية، تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية بدائرة مركز شرطة السادات، والخدمات الأمنية على دور العبادات للوقوف على مدى استعداد القوات للتعامل مع أية تداعيات أمنية، ومدى جاهزيتهم لتمكينهم من أداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب، وذلك تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية.

كما تفقد النوبتجية وغرف الحجز والسلاح، والتقى بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمنى والخدمى للمواطنين.

وأكد على أهمية التزام القوات بحسن معاملة الجمهور وتطبيق القانون ومراعاة حقوق الانسان، كما تفقد الإنشاءات الجديدة التى تتم بمركز شرطة السادات وقسم المرور.