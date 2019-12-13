موريتانيا تستحدث معهدا للفنون وتقرر إنتاج أفلام وإقامة مهرجانين جديدين

قال وزير الثقافة الموريتانى سيدى محمد ولد الغابر إنه سيتم إنشاء مؤسسة جديدة تعنى بالفنون تحمل اسم المعهد الوطنى للفنون، وأنه سيتم إقامة مهرجانين ثقافيين جديدين.
وأوضح الوزير الموريتانى - خلال مؤتمر صحفى الخميس فى نواكشوط، تعليقا على نتائج اجتماع مجلس للوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى فى القصر الرئاسى فى نواكشوط - أن المهرجانين الجديدن سيقام أحدهما فى جنوب البلاد والآخر فى وسط البلاد.
وأشار إلى أنه تقرر إنتاج سلسلة أفلام درامية وطنية بالمعايير الدولية وإنتاج فيلم طويل حول الوحدة الوطنية وتنظيم معرض للصناعة التقليدية في العاصمة الفرنسية باريس في القريب العاجل.
موريتانيا تستحدث معهدا للفنون وتقرر إنتاج أفلام وإقامة مهرجانين جديدينالجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:17 ص
وزير الثقافة الموريتانى سيدى محمد ولد الغابر
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قال وزير الثقافة الموريتانى سيدى محمد ولد الغابر إنه سيتم إنشاء مؤسسة جديدة تعنى بالفنون تحمل اسم المعهد الوطنى للفنون، وأنه سيتم إقامة مهرجانين ثقافيين جديدين.
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