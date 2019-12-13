موجز الحوادث.. مفاجأة فى قضية ضحية الثأر بالشيخ زايد

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الجمعة، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم هيروين فى مداهمات أمنية للسحر والجمال

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم هيروين فى مداهمات أمنية للسحر والجمال

حملات مرورية مكثفة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

النيابة تصرح بدفن الضحية الثالثة فى حادث انفجار أسطوانة غاز فى البدرشين

مباحث الجيزة تكثف جهودها للبحث عن ربة منزل متهمة بضرب طفلها انتقاما من طليقها

فهكانى يقتل شابا فى مشاجرة بينهما بحلوان

النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي حول حريق محدود داخل فرع الأهلى بالشيخ زايد

التحقيق مع 3 متهمين وأمر بضبط أخر هارب لاتهامهم بقتل عامل فى الطريق الصحراوي

التحقيق مع 3 متهمين وأمر بضبط أخر هارب لاتهامهم بقتل عامل فى الطريق الصحراوي

القبض على تشكيل عصابى سرق 10 منازل واستولى على مشغولات ذهبية بالقاهرة

كاميرات المراقبة تكشف المتهمين بسرقة بندقية ومصوغات ونقود من شقة بالجيزة