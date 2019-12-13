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منطقة الشرق الأوسط تقود نمو السياحة فى العشر أشهر الأولى من 2019 بزيادة 9%

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:04 ص
منطقة الشرق الأوسط تقود نمو السياحة فى العشر أشهر الأولى من 2019 بزيادة 9% شواطىء مصر للسياحة - صورة أرشيفية
كتبت - آمال رسلان

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كشفت احصائيات منظمة السياحة العالمية عن حركة السياح الدوليين حول العالم فى الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 أن منطقة الشرق الاوسط هى الأعلى نموا بين المناطق العالمية المختلفة، وذلك بعد أن ارتفعت معدلات نمو السياحة فى شمال أفريقيا خلال العام الماضى.
 
وقالت المنظمة أن عدد السياح الدوليين الوافدين ارتفع بنسبة 4 ٪ فى الفترة بين يناير وسبتمبر من عام 2019 ، وبلغت 1.1 مليار سائح دولي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 (بزيادة 43 مليون مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018) ، وذلك تمشيا مع توقعاتها ل نمو 3-4 ٪ لهذا العام.
 
وإليك تفاصيل نمو السياحة فى المناطق الجغرافية المختلفة:
 
 
1 - النمو في عدد الوافدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 تحت قيادة الشرق الأوسط بنسبة تزيد على 9%.
 
2 -  الثلاث مناطق الجغرافية "آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا" تساوت فى نسبة النمو والتى بلغت 5%.
 
3- فى حين شهدت أوروبا انخفاضا وضعها فى مرتبة وآخرة بنسبة نمو 3%.
 
4 - الأمريكتين بلغت نسبة نمو 2%.
 
 
 

السياحة

الشرق الاوسط

السياحة العالمية

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